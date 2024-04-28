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نصيحة لسمير جعجع.. ماذا جاء فيها؟

منذ 3 ساعات
سمير جعجع

سمير جعجع

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وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن رئيس “حزب القوات اللبنانية”، سمير جعجع، الذي رفع مستوى خطابه السياسي في ظل الظروف الحالية الحساسة في لبنان، لم يحصل على دعم خارجي لخطواته الأخيرة، وأنه وعندما ناقش رغبته في عقد “لقاء معراب” مع إحدى الشخصيات الدبلوماسية، تلقى نصيحة بعدم الاستمرار في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف حضوره على الساحة المسيحية.

وتضيف المصادر أن “حزب الله” تواصل مع شخصيات سياسية سنّية متمنيّاً عليها عدم المشاركة في هذا اللقاء لعدم منحه شرعية لبنانية من خلال مشاركة السنّة فيه”، الا أن مصادر مطّلعة نفت حصول أي اتصالات مع أي جهة سنية، وأكدت عدم محاولتها إفشال اللقاء.

وأشارت الى أن “الحضور الخجول” في “معراب” مرده رغبة عربية، لم تحدّدها المصادر، بعدم الذهاب الى مواجهة حاسمة مع “حزب الله” في ظلّ ما تشهده الجبهة الجنوبية اليوم”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن مفاوضات عربية تجري مع بعض قيادات “حزب الله” بشأن المرحلة المقبلة، هذه المفاوضات تسلك مساراً إيجابياً ما يجعل المواجهة التي يسير بها “حزب القوات اللبنانية” منفرداً تؤثر سلباً عليها.

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