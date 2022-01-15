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نصيحة من "التجمع الطبي" جراء ازدياد حالات كورونا في لبنان

15 - يناير - 2022
الأطباء

الأطباء

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دعا رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا إلى إقفال منافذ الدخول إلى لبنان عبر حصر الرحلات الوافدة وتقييمها وتتبع الحالات عبر مسحات PCR”. وأسف رضا في بيان اليوم، لـ”ازدياد حالات كورونا بين الوافدين إلى لبنان عبر المطار”.

ورأى أن “التباشير بتسونامي أو نعي حالات الوفاة هي للهروب من الواقع، من دون أن ننسى الفلتان عبر عدم وضع الكمامات والتباعد اللذين يساهمان في مضاعفة الحالات من دون التشديد في المراقبة، وعليه فان العمل بالموازين الصحية الدولية العلمية هي الوقاية من حدوثها أو أقله التخفيف من إعدادها، مع التذكير بأن اللقاح لوحده غير كاف لأن أوميكرون وسواه يصيبون حتى الملقحين، ولا يكفي أن نتعامل معه بالضيف السهل”.

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