نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل

طالب أستاذ الجيولوجيا الإنشائية والزلازل والبترول في الجامعة الأميركية الدكتور طوني نمر اللبنانيين بعدم الهلع نتيجة الأخبار التي ترد عن احتمالية وقوع زلازل هنا أو هناك، والتعايش مع الواقع، عبر تغليب الوعي.

ونشر الدكتور نمر عبر حسابه على تويتر صورة توضح “الزلازل الموثّقة تاريخياً على طول فالق البحر الميت شرقي المتوسط”.

وأضاف: “علينا التعايش مع الواقع بتغليب الوعي والثقافة المجتمعية عن واقعنا الجيولوجي، بعيداً عن الذعر والخوف والوسواس الذين لا يغيّرون في الواقع أي شيء… كما عاش أجدادنا، نستطيع العيش بسلام، ولا يمكن لأحد التنبّؤ بحصولها”.

#الزلازل الموثّقة تاريخياً على طول فالق البحر الميت شرقي المتوسط.

علينا التعايش مع الواقع بتغليب الوعي والثقافة المجتمعية عن واقعنا الجيولوجي، بعيداً عن الذعر والخوف والوسواس الذين لا يغيّرون في الواقع أي شيء.

كما عاش أجدادنا، نستطيع العيش بسلام، ولا يمكن لأحد التبّؤ بحصولها. pic.twitter.com/0O4MGmHZCY — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) February 26, 2023