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نصيحة من رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" لنصر الله!

منذ ساعتين
ريشار قيومجيان

ريشار قيومجيان

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كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة “إكس” رداً على امين عام “حزب الله” حسن نصرالله:

“يا منرجع منعد يا كل واحد يعرف حجمه

يعني يا “بتتأدبوا” يا مسيحيين ويا لبنانيين وبتعملوا متل ما بدنا بالحرب وبالسلم وبالسياسة وبالإدارة، أو إنسوا المناصفة

يعني نقبل برئيس من أهل الكتاب ولكن نختاره نحن

يعني أيضاً ادفعوا الجزية بالسياسية اليوم لأنه غداً ستدفعونها من وجودكم وحريتكم

عدّ قدر ما تشاء يا سيّد حسن
لكن اقرأ التاريخ جيداً كي لا تخطئ التقدير والعنوان
المسيحيون أساس الكيان والوطن والدولة وحقوقهم ليست منّة من أحد ولن تكون
‫لبنان‬ يقاس بالتعددية لا بالعدد
بقيم الإنسان لا بقيمة طائفة
قوة السلاح تعطيك حق ملتبس بولاية وليس بدولة هي لكل اللبنانيين، فحذار”.

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