برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نصيحة من عراجي: الوقاية ثم الوقاية

منذ 14 دقيقة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، وكتب: “حتى هذه اللحظة للأسف لا يوجد علاج سحري للكورونا، و ما زال هناك اختلاف طبي عالمي على العديد من الأدوية. لذلك رجاء رجاء رجاء عدم تخزين أو تجرع أي دواء قبل استشارة طبيب مختص. الشيء الحتمي الوحيد أن أفضل علاج هو الوقاية، الوقاية ثم الوقاية”.

يذكر أن النائب عاصم عراجي أشار إلى ان قانون الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا صدر البارحة ليلاً في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرؤساء الثلاثة.

ووصف عراجي بأسرع قانون صدر بتاريخ لبنان بعد صيغه ودرسه بلجنة الصحة، بالتعاون مع القاضي جون قزي، بظرف اربعة ايام، بعد تبلغها بضرورة استحداث هذا القانون من وزارة الصحة.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    الغراب وشريكه في قبضة الأمن
    الثلوج
    العاصفة مستمرة… إلى متى؟
    الدولار
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البروفسور فيليب سالم
    نصيحة بالغة الأهمية من البروفسور فيليب سالم: كورونا يقتل الانسان…هذه نصيحتي للنّجاة
    شركة سبيس إكس
    أقمار إيلون ماسك غير المرئية تثير القلق
    كورونا يهدد الصحة العقلية
    منها الإرهاق الشديد … إليكم المؤشرات الـ5 لوصول عدوى كورونا إلى القلب