الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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نصّار بعد حضوره جلسة الحكومة: أنا غير منتسب لـ "التيار"

منذ 6 دقائق
وزير السياحة وليد نصار

وزير السياحة وليد نصار

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أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بعد حضوره الجلسة الحكومية اليوم الأربعاء، أنه غير منتسب للتيار الوطني الحر، قائلًا: “حضوري اليوم لن يسبب أيّ خلاف مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة”.

نصار وفي مداخلة له من السراي أضاف: “حضوري الجلسة ليس مسايرةً لجهة أو تحدٍ لأي جهة أخرى، إنما لإصراري على الإدلاء رسميًا بموقفي اتجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم. وحضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارىء ومناقشة الخطة مع موسسة كهرباء لبنان واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور”.

كما لفت إلى أنّ “عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم مثل الوزراء الحاضرين”، مشيرًا إلى ـم “إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم الذي تبلغناه خلال الجلسة الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي وإصراري على الآلية الدستورية، حيث أنه خلال الفراغ الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور)”.

فيما وجه دعوة الى المجلس النيابي لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت. وشدد على ضرورة معالجة الامور الطارئة والملحة للمواطنين.

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