نصّار: لعدم إعطاء زيارة لودريان "أكثر من حجمها"

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، إلى عدم إعطاء زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان أكثر من حجمها حتى ولو كانت ضرورية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة الجهود الخارجية لتلك الداخلية من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية، ومؤكدًا أنّ التوافق الداخلي هو الأساس.

وردًا على سؤال حول ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أوضح نصار، في حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أنّ لبنان بحاجة إلى رئيس للجمهورية لكي تبحث هذه القضية بين الدولتين، لافتًا إلى أنّه في انتظار انتخاب الرئيس يجب على اللجنة الوزارية التي شكلت لموضوع النازحين السوريين أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، معتبرًا أنّ حل المسألة لن يحصل إلا بزيارة سوريا أو من خلال حديث مباشر مع سلطاتها، ومشددًا على أن زيارات كل وزير منفردًا إليها لا تكفي، ولن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

وتوقع نصار أن يصل عدد الوافدين إلى لبنان هذا العام إلى أكثر من مليوني وافد مع انتهاء فصل الصيف، وقال: “السياحة بلبنان هيدي السنة ولعانة”.