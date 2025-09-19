الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
نصّار مع الانطلاقة القضائية الجديدة: لرفض أي حصانة زائفة قد يتذرّع بها البعض

منذ 5 دقائق
وزير العدل عادل نصار

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار البيان الآتي: “مع انطلاق السنة القضائية الجديدة اليوم في 16 أيلول، يتسلّم القضاة مناصبهم ضمن التشكيلات القضائية الجديدة ، والتي يعلّق عليها لبنان والجسم القضائي آمالاً كبيرة في مرحلة العهد الجديد.

وإذ تهنّئ وزارة العدل السادة القضاة بتولّيهم مراكزهم الجديدة، فإنها تتطلّع إلى أن يعتمدوا نهجاً إصلاحياً ومساراً تصحيحياً عادلاً في مقاربة الملفات المكدّسة منذ سنوات طويلة، لا سيّما قضايا الفساد وسائر القضايا العالقة التي حالت التدخلات السياسية دون معالجتها، خصوصاً بعد انتهاء الشغور في هيئة المجلس العدلي.

وفي هذه المناسبة، يتوجّه وزير العدل عادل نصار بنداء إلى جميع القضاة للانطلاق في مرحلة جديدة قوامها مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ العدالة في مختلف أرجاء الوطن، ورفض أي حصانة زائفة قد يتذرّع بها البعض، مؤكداً أن أبواب وزارة العدل ستبقى مشرّعة أمامهم لتقديم كل دعم يلزم لتعزيز عملهم القضائي والقانوني، بما يضمن إرساء العدالة ومكافحة الجريمة واستعادة حقوق المواطنين.”

