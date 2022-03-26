نصّار: هؤلاء لا يريدون إصلاحات

أطلقت بلدية غلبون “منتدى غلبون للتنمية المستدامة” وبرنامجها الإنمائي والسياحي والبيئي والزراعي والمائي لهذا الصيف، خلال إطلاق حملة التشجير في قضاء جبيل التي دعت إليها جمعية “إنسان للبيئة والتنمية HEAD” بالتعاون مع وزارة السياحة.

ونوه وزير السياحة وليد نصار “بالإنجازات التي حققها رئيس البلدية لاسيما في تجربة الشراكة بين القطاع العام والخاص”، واصفًا إياها بـ”النموذجية”. وقال: “الإنسان يحصد ما يزرعه، ونحن هنا اليوم في هذه المنطقة الخضراء ولبنان الأخضر نتيجة ما زرعه أجدادنا، ونحن نحصد هذا الزرع، لذلك علينا أن نزرع مثل أجدادنا ليحصد أولادنا وأحفادنا من بعدنا، وليبقى لنا لبنان الـخضر”.

وأشار إلى أن “السياحة البيئية والطبيعية هي من أبرز الأسباب التي تدفع بالسواح والأجانب ومنذ عقود طويلة وحتى اليوم، ليزوروا الأماكن السياحية الطبيعية والدينية ويتمتعوا بالمناخ، وإعادة تحريج الغابات وزرعها هي أحد السبل للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، لأنها تساهم بتحسين جودة المياه والهواء وتخلق موائل لمزيد من أنواع الحيوانات وتعزز التنوع البيولوجي. وبالتالي توفر إعادة التحريج فرصًا ترفيهية وسياحية بيئية، وخصوصًا للمجتمعات الريفية لتحسين دخلها وتدعيم إقتصادها المحلي.”

ولفت إلى أن “من أبرز الأسباب والمقومات التي تجعلنا نعزز إقتصادنا ونقله من ريعي إلى منتج هو التشجير والزرع ودعم القطاعين الزراعي والصناعي إلى جانب القطاع السياحي وقدرته على تنشيط الإقتصاد عبر إدخال العملة الصعبة للبلد”.

كما تحدث عن ملف الكهرباء مشيرًا إلى أن “الخطة موضوعة منذ العام 2010 وليست جديدة، وبمساعدة مختصين دوليين، وتعتمد على 4 معامل أساسية، ومن رفض سلعاتا فعليًا وقبل بتسمية منطقة وسطية في الشمال نيته واضحة وهي العرقلة لا غير، فهم لا يريدون إصلاحات حقيقية ولا يهتمون لمعاناة اللبنانيين وما وصلوا إليه خصوصًا في أزمة الكهرباء.”

وتحدث عن سعيه مع وزارة الأشغال العامة والنقل للعمل إلى “إنشاء مطار آخر إلى جانب مطار بيروت الدولي، كما العمل على توسعة مطار بيروت، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء محطة جديدة ومنفصلة في حرم المطار تشجيعًا للراغبين بالقدوم والذين يحجزون تذاكر سفر ورحلات طيران بأسعار مخفضة عبر الشركات المختصة”.

وذكر نصار بأن “لبنان أصبح عضوًا في مجلس أوروبا للمسارات الثقافية والسياحية الذي يتضمن 4 مسارات وطرق وهي: المسار الأموي والمسار الفينيقي وطريق النبيذ وطريق شجرة الزيتون، والذي سيساهم بشكل مباشر في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط العجلة الإقتصادية للمزارعين وللقرى والبلدات الريفية وتنشيط السياحة الريفية والبيئية في لبنان”.

وختم آملًا أن “نحصد زرعنا في وطن أفضل لأولادنا وأحفادنا، ونظهر صورًا جميلة عن بلدنا الذي نحب ونفتخر به كأجمل بلد في العالم رغم الظروف الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام”.