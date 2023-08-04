نظام خدمة الرسائل القصيرة لشركة تاتش يستعيد وظائفه الطبيعية

أكدت شركة تاتش أن نظام خدمة الرسائل القصيرة SMS، استعاد وظائفه الطبيعية في الصباح الباكر، بعدما نجح الفريق التقني من التوصل إلى حل جديد، مما أدى إلى استعادة كافة الخدمات بما فيها إعادة تعبئة الخطوط المدفوعة سلفاً، الاشتراك برزمات الانترنت، وتحويل الرصيد.

وعليه يستطيع زبائنها تشغيل كل الخدمات بالشكل الاعتيادي، عبر الرسائل القصيرة أو القنوات الأخرى المتاحة لهم.

وذلك بعد أن أعلنت شركة “تاتش” ليلة أمس، في بيان عاجل، أنّ نظام خدمة الرسائل القصيرة SMS توقف عن العمل، مما اثر سلبا على بعض الخدمات المتعلقة بنظام خدمة الرسائل القصيرة، ولقد عمل الفريق التقني على معالجة جزء كبير من المشكلة من خلال تحويل بعض الرسائل المهمة (مثل خدمات المصرفية، رموز التفعيل التابعة لمنصات التواصل الاجتماعي ، تنبيهات الخاصة للمشتركين،…).