نظرة فاحصة.. هل أصبح التصعيد وشيكاً في صراع حزب الله وإسرائيل؟

يتخذ الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” شكلاً ينذر بالخطر بعد أكثر من ثمانية أشهر من القتال المستمر منذ اندلاع الحرب في غزة مع تصاعد الأعمال القتالية وإشارة كلا الجانبين إلى الاستعداد لمواجهة أكبر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن واشنطن لا تريد أن تندلع حرب شاملة وإنها تحاول السعي إلى حل دبلوماسي، مضيفة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

لكن الضغوط السياسية تتزايد في إسرائيل لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحزب.

وفيما يلي حقائق أولية عن الصراع:

* لماذا يتقاتلان؟

بدأ حزب الله تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، بعد عملية “طوفان الاقصى” التي قامت بها حماس في السابع من اكتوبر.

ويقول حزب الله بأن الهدف من هجماته هو دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتبادل إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل جزء من التداعيات الإقليمية التي ترتبت على حرب غزة.

وعلى الرغم من ارتباط الصراع بغزة، فإن له قوى محركة خاصة به.

فقد خاضت إسرائيل وحزب الله حروبا عديدة، كان آخرها في عام 2006.

ولطالما اعتبرت إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وتشعر بقلق شديد من ترسانته المتزايدة وبسبب وجود موطئ قدم له في سوريا.

وتتحدد أيديولوجية حزب الله إلى حد بعيد بالصراع مع إسرائيل. فقد أسس الحرس الثوري الإيراني “حزب الله” في عام 1982 لمحاربة القوات الإسرائيلية التي غزت لبنان في تلك السنة. وشن الحزب حرباً على مدى سنوات أدت إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

* ما هو التأثير حتى الآن؟

أثر الصراع سلبا بالفعل على كلا الجانبين.

فقد اضطر عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم على جانبي الحدود. واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مناطق ينشط فيها حزب الله في جنوب لبنان وقصفت سهل البقاع بالقرب من الحدود السورية.

كما شنت إسرائيل هجمات في بعض الأحيان على أماكن أخرى، أبرزها قتل قيادي كبير في حماس في العاصمة بيروت في الثاني من يناير كانون الثاني.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل نحو 300 من مقاتلي حزب الله في لبنان، وهو ما يزيد عما فقده في عام 2006 وفقا لإحصاء لرويترز. كما يظهر إحصاء لرويترز أن نحو 80 مدنيا قتلوا.

وتقول إسرائيل إن الهجمات من لبنان أسفرت عن مقتل 18 جنديا إسرائيليا و10 مدنيين.

وفي إسرائيل يشكل نزوح عدد كبير من السكان قضية سياسية كبيرة. ويأمل المسؤولون أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى منازلهم قبل العام الدراسي الذي يبدأ في الأول من سبتمبر أيلول.

* إلى أي مدى قد يصبح الوضع أسوأ؟

قد يتدهور الوضع كثيرا. لكن رغم ضراوة الأعمال القتالية، لا تزال المواجهة قابلة نسبيا للاحتواء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل قوي في الشمال. وحذر في ديسمبر كانون الأول من أن بيروت ستتحول “إلى غزة” إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وذكر نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أمس الثلاثاء أن الجماعة لا تسعى إلى توسيع دائرة الصراع لكنها مستعدة أيضا لخوض أي حرب تفرض عليها.

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة أن حزب الله استخدم جزءا صغيرا من قدراته، وأن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع دائرة الصراع سيقابل بخراب ودمار وتهجير في إسرائيل.

ولحقت أضرار جسيمة بالجانبين في الحروب الماضية.

وسوت الضربات الإسرائيلية في عام 2006 مناطق واسعة من الضواحي التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب بيروت بالأرض، ودمرت مطار بيروت، وقصفت طرقا وجسورا وغير ذلك من مرافق البنية التحتية. وفر ما يقرب من مليون شخص من منازلهم في لبنان.

كما فر 300 ألف شخص في إسرائيل من منازلهم هربا من صواريخ حزب الله ودُمر حوالي ألفي منزل.

ويمتلك حزب الله ترسانة أسلحة أكبر بكثير مما كانت لديه في عام 2006، ويضم الحزب صواريخ قادرة على ضرب جميع أنحاء إسرائيل.

ويظهر منذ بداية الأعمال العدائية في أكتوبر تشرين الأول أن حزب الله لديه أسلحة متقدمة أسقط بها طائرات مسيرة إسرائيلية، وأطلق طائرات مسيرة محملة بمتفجرات على إسرائيل وصواريخ موجهة أكثر تطورا.

* هل بالإمكان تفادي التصعيد؟

تسعى واشنطن وباريس إلى احتواء التصعيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أمس الثلاثاء “سمعنا زعماء إسرائيليين يقولون إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي. وهو بالطبع الحل الذي نفضله نحن أيضا ونسعى إلى تحقيقه”.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.

وأشار حزب الله إلى انفتاحه على الوصول إلى اتفاق يعود بالنفع على لبنان، لكنه ذكر أن المناقشات لا يمكن البدء فيها قبل أن توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة، وهو ما لم يتمكن الوسطاء من تحقيقه حتى الآن.

وأشارت إسرائيل أيضا إلى انفتاحها على تسوية دبلوماسية تعيد الأمن إلى الشمال، وذلك في الوقت الذي تجري فيه استعداداتها لهجوم عسكري لتحقيق الهدف ذاته.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء “من يظن أن بإمكانه إيذاءنا وأننا سنقف مكتوفي الأيدي يرتكب خطأ فادحا. سنعيد الأمن إلى الشمال بطريقة أو بأخرى”.

وتوسط المسؤول الأمريكي آموس هوكشتاين في اتفاق دبلوماسي صعب المنال بين لبنان وإسرائيل في 2022 حول حدودهما البحرية المتنازع عليها.

وقال هوكشتاين في 30 مايو أيار إنه لا يتوقع تحقيق سلام بين حزب الله وإسرائيل، لكن مجموعة من التفاهمات بإمكانها تسوية بعض من مسببات الصراع وقد تفضي إلى ترسيم حدود معترف بها بين لبنان وإسرائيل.

وتضمن اقتراح فرنسي قُدم لبيروت في فبراير شباط انسحاب وحدة النخبة التابعة لحزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود وإجراء مفاوضات تهدف إلى تسوية النزاعات حول الحدود البرية.