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نعمة أفرام: المنظومة لا تزال عاجزة عن تقديم ولو حلّ واحد

منذ 34 دقيقة
نعمة أفرام

نعمة أفرام

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أطلق النائب المستقيل نعمة افرام، ماكينته الانتخابية في احتفال شاركت فيه شخصيات سياسية وعامة ومن المجتمع الأهلي، مع عائلة “الإنسان أولا”، وأكثر من ألف من كوادر الماكينة، إلى جانب حضور إعلامي واسع.

وصرح أفرام خلال الاحتفال: “تصوروا معي، بعد أربع سنوات على الانتخابات النيابية الأخيرة، وسنتين على وقوع الانهيار، وسنة ونصف بعد انفجار مرفأ بيروت، لا نزال في مكاننا”

وأضاف: “لم ينهوا التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، ولم يبدأوا بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولم يطبقوا قوانين الهيئة الناظمة للكهرباء، ولا نفذوا خطة الكهرباء، ولا وضعوا قانون الكابيتال كونترول. لو اعتمدوا أي خطة من سنتين للانقاذ الاقتصادي، ومهما كانت سيئة أو ناقصة، تأكدوا، كانت الموجودات في المصارف أضعاف ما هي عليه اليوم… وإلى اليوم، لا تزال المنظومة على فشلها وعاجزة عن تقديم ولو حل واحد. فهل ممكن لمن سبب كل هذا الفشل والقهر والذل والجوع، أن يعطي حلا للفشل والقهر والذل والجوع؟”.

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