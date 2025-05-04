نعمة إفرام: سنشهد صوتاً إنمائياً بامتياز

أكد النائب نعمة إفرام، في تصريح من حارة صخر، “أننا سنشهد صوتاً إنمائياً بامتياز، واليوم عمل ديموقراطي”.

ورأى إفرام أن “الإجماع الكبير في جونية أجمل ما حصل”، مشددا على “أن لا أحد يريد كسر “التيار الوطني الحر”، وهدف لائحتنا الوحيد إنماء جونية”.

من ناحية آخرى قال النائب ابراهيم كنعان بعد الادلاء بصوته في الجديدة: “الاقتراع فرصة استثنائية لأهالي المنطقة للاقتراع لهوية منطقتهم وارضها ومستقبلها وحضورها الانمائي للسنوات المقبلة، وليست مسألة صراع أحزاب او عائلات”.

فيما أكّد وزير الإعلام بول مرقص من مركز الإقتراع في بصاليم أنّه “نحترم الاستحقاقات الدستورية وسنجري الانتخابات مهما كانت الظروف وهذه خطوة على طريق تفعيل اللامركزية.”

من ناحيته أشار وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ “العهد الجديد جادّ باحترام الاستحقاقات الدستورية والقوانين وبتجديد العمل البلدي والإنمائي”.

وقال، بعد الإدلاء بصوته في شحيم: “لم ولن أتدخل في الانتخابات في بلدتي شحيم وليس لديّ أي شكّ أنّ الأهالي سيختارون من يمثّلهم”.

وأشار الحجار إلى أنّ “الشعب اللبناني ينتظر منّا نتائج والمجتمع الدولي يراقب وسيكون راضياً عندما تلتزم الدولة اللبنانية بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها”.

ولفت الى أنّ “لبنان أمام تحديات أمنيّة وخصوصًا الجنوب واتصالات دبلوماسية أُجريت عبر لجنة وقف إطلاق النار ولكن الضمانات تعطيها الدولة اللبنانية لشعبها”.