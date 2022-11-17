نعمة افرام: في وضعنا الحالي لا حل إلا بالتوافق

غرّد النائب نعمة افرام عبر “تويتر” كاتباً: “الملف الرئاسي للأسف يرزح في مكانه. كل فريق ما زال متمسكاً بموقفه، وهذا الوضع مقلق جداً لجهة هوية الشخص الذي يستطيع تأمين نصاب 86 صوتاً من مجلس النواب في كل الدورات كما ينص الدستور، بالتوافق والاقناع”.

وأضاف افرام: “أنا مؤمن أن هناك مساحات توافق وهموم مشتركة بين الأفرقاء كافةً، كتخفيف وجع المواطن والحؤول دون استمرار انهيار مؤسسات الدولة وإقرار اللامركزية الموسعة وغيرها… لماذا لا تكون هذه المواضيع أساس التوافق، ونتناقش حول كيفية إدارة المواضيع الخلافية من خلال إطلاق الرئيس المقبل الحوار حولها؟”.

وختم: “في وضعنا الحالي لا حل إلا بالتوافق… فلا غالب يربح بالكامل ولا خاسر يخسر بالكامل. يجب إدخال مفهوم التوافق المنتج البناء حول رئيس الجمهورية القادر على معالجة هذه الأولويات وعلى أساس المواضيع الملحة والضرورية”.