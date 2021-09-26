نعمة افرام: لبنان الجديد مجبر على ان يكون محايداً

اعتبر النائب نعمة أفرام أن “لبنان الجديد مجبر على ان يكون محايدا وهذه وجهة نظرنا “.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “مشروعنا الانتخابي في صلبه الحياد.. وان لم نذهب الى الانتخابات وذهبنا الى حوار في المنطقة نريد ان يكون الحياد اللبناني على الطاولة”.

وتابع: “التحرير والاستقرار والنمو اساس وجميعها تمرّ بالحياد.. ولا ارى انه يمكن ان نكون مستقرين وفي طور نموّ بغياب الحياد”.

واضاف: “لبنان يهدّم في كلّ مرّة يكون فيه ساحة ونحن لم نعد نريد ان نكون ساحة”.

ولفت الى انه “ان اردنا استعادة الاموال المنهوبة على الحكومة اللبنانية فتح الملف على مصراعيه والطلب من الاتحاد الاوروبي واميركا المساعدة ويجب ملاقاة الموضوع على المستوى الدولي والمصرفي “.

وقال: “بمجرد ان يستقل القضاء في لبنان -ونحن نرى مظاهر هذه الاستقلالية مع القاضي بيطار- فهو يبدأ بعملية استعادة الاموال المهربة والمنهوبة بتنفيذ القوانين كقانون الاثراء غير المشروع”.

وتابع: “على الناخب اللبناني ان يركّز على القوانين التي يجب ان يصوّت عليها النائب اللبناني في حال انتخابه”.

ورأى ان “على الشعب اللبناني ان يتخذ القرار ويغيّر”، لافتا الى ان “الهدف الاساسي في الانتخابات هو اعادة بناء مؤسسات الدولة “.

وقال: “هناك 256 الف شخص يتقاضون الرواتب من الدولة”، مشيرا الى ان “الحرب الباردة الكبرى هي الحرب بين السياسيين وادارة الدولة اللبنانية ودولة فؤاد شهاب انتهت مع اتخاذ قرار بالغاء القانون القديم الذي يمنع الحزبيين من التوظّف في الدولة”.

وتابع: “ان كان هدفنا المعارضة هذا القانون الانتخابي يساعدنا كثيرا فالصوت التفضيلي يعني ان الناخب عمليا يصوت لشخص”.

واضاف: “نحن اتفقنا على اللا مركزية الموسعة في الطائف ويمكن ان يكون في لبنان 7 او 8 محافظات فيها لا مركزية موسعة ومربوطة بطريقة موثّقة بالدولة المركزية وكلّ مرّة حصل فيها تطورّ في النظام كلّف الامر لبنان مئات الاف القتلى وللتغيير من دون دم علينا الاقلاع من الطائف الذي لم يطبق”.