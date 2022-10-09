نعمة محفوض نقيباً للمعلمين في المدارس الخاصّة

فازت لائحة “الصمود النقابي” برئاسة نعمة محفوض في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. وحصد محفوض لقب نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة.

وحصد محفوض لقب نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة بعدما حصل على 2217 صوتًا، وكانت تنافسه المرشحة لونا سمور على منصب رئيس، عن لائحة “نقابيون ونقابيات” ونالت 168 صوتًا.

انطلقت صباح اليوم، انتخابات مجلس نقابة معلمي المدارس الخاصة، وذلك في المدرسة الكندية في النبطية، وهي من المراكز المحددة لها من قبل نقابة المعلمين في المحافظات كافة وتحت اشراف وزارة العمل.

وتابع الانتخابات مراقبون من قبل الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات” Lade ” ومندوبون عن اللائحتين المتنافستين: