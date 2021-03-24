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نعمة: نجحت منظومة الفساد باقناع الناس ان المشكلة رقابية

24 - مارس - 2021
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 7:26 مساءً
راوول نعمة

راوول نعمة

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غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عبر “تويتر”.

وقال: “للأسف نجحت منظومة الفساد وما وراءها من جيوش الكترونية واعلام متآمر او غافل عن القوانين على اقناع الناس ان المشكلة الإجتماعية وغلاء الأسعار هي مشكلة رقابة وليست مشكلة انهيار قيمة الليرة اللبنانية نتيجةً للفساد المستشري منذ ٣٠ عاماً وعدم تشكيل حكومة فوراً!”.

وأضاف: “ومع ذلك هناك مخالفات واحتكار للبضائع ومراقبي مديرية حماية المستهلك يعملون ليلاً نهاراً على ردعهم رغم انهم يتعرضون للشتائم والضرب والإهانات وبأدنى الامكانيات والصلاحيات”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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