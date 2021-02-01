برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نعمة يحدد سعر ووزن ربطة الخبز

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 3:21 مساءً
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

نظرًا الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ما يأتي:

“حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //980.000 ل.ل.// (تسعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.220.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.270.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة، بمبلغ //1.500.000 ل.ل.// (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول الآتي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مسافة 86-130 كلم سعر النقل: 65,0000 ل.ل

وبناءً على ارتفاع سعر طن الطحين، وبناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 930 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 450 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

وأكد الوزير نعمه بأنه سيتم خفض سعر ربطة الخبز بحال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالمياً”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله
    سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.. وحزب الله يتبنى
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف عناصر إرهابية في منطقة عرسال
    ماجد إدي أبي اللمع
    أبي اللمع: لا نقبل باستهداف الجيش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف "مفاجئ" لأنسجة محفوظة منذ 3000 سنة
    من عصر نبي الله داوود.. اكتشاف “مفاجئ” لأنسجة محفوظة منذ 3000 سنة
    فيروس نيباه
    “الغارديان” تحذر من تفشي فيروس “نيباه” الجديد الفتاك… أخطر من كورونا
    ايفون 12
    صورة تكشف شكل هاتف آبل المطّور iPhone 12S Pro