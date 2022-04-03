نعيم رزق رئيساً لنقابة تجار الذهب والمجوهرات

إنتخبت نقابة تجار الذهب والمجوهرات هيئتها الادارية الجديدة في مركز النقابة في المزرعة، في حضور النقيب الحالي واعضاء الهيئتين الادارية والعامة وممثل وزارة العمل ماهر الغول.

وفازت اللائحة التي يرأسها النقيب نعيم علي رزق بالتزكية، حيث تم توزيع المهام كالآتي: النقيب نعيم رزق رئيسا، علي متولي نائبا للرئيس، محمد الزيات أمينا للسر، حسن غملوش أمينا للصندوق وبسام السالك مسؤولا للعلاقات العامة، علي بدر، شادي مروة، محمد مزيك، محمد حجازي، محمد حليق، نديم زلزلي، محمد ابو هاشم، والمنسق العام حنا عطولة مستشارين.

وبعد توزيع المهام والمصادقة على محضر الانتخابات، ألقى النقيب رزق كلمة شكر فيها اعضاء النقابة على الثقة المتجددة التي منحوها له، مؤكدا “ضرورة العمل والصبر والوحدة للاستمرار في الانتاج، لأن هذا القطاع هو ركن ثابت في الاقتصاد الوطني اللبناني”، مشددا على ان “لبنان مر بسنوات عجاف، وعانى من جائحة كورونا، وقد تأثر القطاع الذهبي بحصة ليست قليلة، الا انه استطاع النهوض مجددا بالعودة الناجحة للاسواق”.

ونوه رزق بجهود كل العاملين في هذا القطاع، واعدا ب”تحقيق الكثير من الانجازات على صعيد صيانة مهنة الذهب، وذلك بعدما تم استعادة الحقوق لاصحاب المحلات والمكاتب في سوق الصاغة في سوليدير بعد عشرين عاما من الجهد والمثابرة والعمل”، مؤكدا ان “الآمال كبيرة ووردية رغم الغيوم السوداء، وان الثقة بالوطن وأبنائه كبيرة والامل بالخروج من المحنة آت لا محالة، فالجوهرة ان سقطت عن الارض لا تفقد قيمتها، وكيف بالذهب الذي تقيم به كل جواهر الارض وتغطيات كل العملات الصعبة”.