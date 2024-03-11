نعيم قاسم: جهوزية المقاومة عالية فلنترك الميدان يحسم الخيارات

أحيا “حزب الله” وعائلات الشهداء فضل عباس كعور (جواد)، هادي محمود حجازي (حيدر)، علي أمين مرجي (فلاح)، ذكرى مرور 3 أيام على استشهادهم على طريق القدس، في حسينية البرجاوي – الجناح، في حضور شخصيات حزبية وسياسية وحشد من جمهور المقاومة.

وتخلّل المناسبة كلمة لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي علّق على تصريحات رئيس أركان العدو وقائد المنطقة الشمالية المتعلقة باستعدادات جيش الاحتلال للدخول البري إلى لبنان، مؤكدا أن “حزب الله غير معني بالتعامل مع تصريحات مسؤولي العدو ما إذا كانت من باب التهويل أو الجدية”.

وشدّد على أن الحزب “مستعد للرد والمقاومة لو حصل أي توسع في العدوان، وأن جهوزية المقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقف العدوان”.

وقال: “المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل وإرباكها ولن يؤثر فيها التهويل”.

وختم: “العين بالعين والسن بالسن، والله ناصرنا وهو الموفق وهو المعين وعلى كل حال، فلنترك الميدان يحسم الخيارات”.