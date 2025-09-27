نعيم قاسم يحذر الحكومة.. ويؤكد: لن نتخلى عن السلاح!

أشار الأمين العام لـ”​حزب الله​” نعيم قاسم، في كلمته خلال الحفل المركزي الّذي يقيمه الحزب، إحياءً للذّكرى السّنويّة الأولى لاغتيال الأمينَين العامَّين السّابقَين لـ”حزب الله” حسن نصرالله وهاشم صفي الدين ورفاقهما، إلى أنّ “رحيل نصرالله مفجع، لكن نوره ساطع وغادر الدنيا مكاناً وأشرف عليها علياء وكان القائد فصار ملهماً للقادة”.

وتوجّه إلى نصرالله، قائلًا: “جبلت مسيرة حزب الله بفكرك وروحك ودمك، وهي منصورة بإذن الله.

وشدّد قاسم على أنّهم “قتلوا جسدك فتحرر روحك، وأصبحت حياً دائماً عند الله ترزق وتنير، ولن يهنأوا وأنت موجود فينا ولن ينتصروا وأنت فينا”، مبينًا أنّ “المقاومة التي نشرت هي لكل الأديان ولكل انسان على وجه الأرض، وهي المجاهد والجهاد والسلاح والقوة والطفل الذي ينمو على الشموخ والعائلة التي تتزود من معين الطهارة”.

وأوضح “أنّنا تابعنا من بعد غيابك ونهجك مستمر، وسنكون حملة الأمانة حملة الإسلام والمقاومة والتحرير، وحاضرون للشهادة، ولن نترك الساح ولن نتخلى عن السلاح ومثلما علمتنا: ما تركتك يا حسين”.

وذكر أنّ “صفي الدين كان عضداً للسيد نصرالله، وقد تشاركنا الطريق على قلب رجل واحد، ومسيرتك هي مليئة بالعطاءات والتضحيات وكل الوقت الذي بذلته كان في سبيل الله”.