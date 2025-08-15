نعيم قاسم يشنّ هجوماً جديداً على الحكومة.. ويشكر إيران!

أشار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ذكرى إحياء الأربعينية للإمام الحسين، إلى أن إيران ما زالت إلى جانبنا وستبقى كما ستبقى راية المقاومة مرفوعة.

وتابع قاسم بالقوان ان” فلسطين ستبقى البوصلة والإبادة لن تنثي الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في المقاومة”.

وأكّد قاسم أنّ قرار الحكومة اللبنانية في 5 آب جرّد لبنان من سلاحه الدفاعي في ظلّ العدوان، وسهّل استهداف المقاومين وأهاليهم، معتبرًا أنّ الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي “أكانت تدري أو لا تدري”.

وحذّر قاسم من أنّ هذا القرار يعرّض البلد لأزمة كبيرة ويخالف مبدأ العيش المشترك، داعيًا إلى عدم زجّ الجيش اللبناني في أي فتنة داخلية، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب في لبنان.

وأشار قاسم إلى أنّ المقاومة لن تسلّم سلاحها في ظل استمرار العدوان، مؤكّدًا أنّها ستخوض “معركة كربلائية” في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي، واثقًا بتحقيق النصر.

كما انتقد ما وصفه بـ”صمت دعاة السيادة وحصرية السلاح” تجاه زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية وتهنئته لجنوده على “الاحتلال”، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى”.

كما وأضاف ” المقاومة حرّرت خيار لبنان السيادي المستقل ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة من دون الحديث عن مقاومة وهي شكلت قوة لبنان في مواجهة التحديات وهذه الإنجازات مشرفة”.

عزّى قاسم بشهداء الجيش الذين استشهدوا في زبقين وأكد أنهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق والمقاومة والجيش والوطن.

