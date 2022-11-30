الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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نفذت عمليات سرقة من داخل منازل... هل تعرفون عنها شيئاً؟

منذ ساعة واحدة
سرقة

سرقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص صورة الموقوفة: و. م. (من مواليد عام 1963، لبنانية) لإقدامها على عدة عمليات سرقة من داخل منازل ضمن مناطق مختلفة في محافظات عدة، وهي أيضا من أصحاب السوابق بجرم سرقة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا إليها، الحضور إلى مركز فصيلة شحيم الكائن في بلدة شحيم – حي الشريفة، أو الاتصال على الرقم: 241841-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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