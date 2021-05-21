نفذ اكثر من 10 عمليات سرقة سيارات بالاشتراك مع آخرين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار ملاحقة عصابات سرقة السّيّارات وتوقيف أفرادها، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكّنت من رصد عصابة حديثة نفّذت العديد من العمليات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم:

ف. أ. (من مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم تعاطي مخدرات وضرب وإيذاء.

بتاريخ 10-5-2021، ومن خلال كمينٍ محكمٍ، تمكنت قوّة تابعة للشّعبة من توقيفه في بلدة البيرة – عكّار، على متن سيارة نوع “هيونداي i10” تُستخدم في عمليات سرقة السيارات، وضبطت أدوات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة انتمائه الى عصابة سرقة سيارات واشتراكه مع آخرين بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة طالت سيارات من نوعي “هيونداي” و”كيا” من مناطق عدّة في محافظة جبل لبنان، ونقلها الى البقاع ومن ثمّ إلى الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.