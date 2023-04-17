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نفّذ حوالي ٥ عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع.. فوقع بقبضة الأمن

منذ 38 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت الشعبة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لرصد المتورطين بها وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى:
‎- ح. ع. (مواليد عام 1971، لبناني).

و‎بتاريخ 3-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صور.

و‎بالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ حوالى /5/ عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع في بيروت وصور والنبطية. كذلك، صرح بأن قيمة المسروقات التي قام بسرقتها من داخل المنازل بلغت تقريبًا /60,000/ دولار أميركي.

وقد ‎أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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