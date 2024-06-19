نقابات الأفران تعلن تضمانها مع "وودن بايكري".. "ما حصل كان ظلماً"

أعلنت نقابات الافران وقوفها الى جانب شركة افران “وودن بايكري” في ما “تعرّضت له ظلماً”، وذلك في خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد نقابات الافران في لبنان في مقرّ شركة افران “وودن بايكري” في فوار انطلياس، بحضور رئيس الاتحاد ناصر سرور، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس نقابة الافران في البقاع عباس حيدر، رئيس نقابة الافران المستقلة والباتيسري رياض السيد، امين سر الاتحاد نعيم الخواجة، الامين العام للاتحاد ادغار طياح، ومثل تجمع المطاحن بول منصور، محمد سنو ومروان سنو، وحشد من اصحاب الافران واعضاء النقابات.

بوحبيب

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة رئيس مجلس ادارة شركة افران “وودن بايكري” اسعد بو حبيب جاء فيها: “بإسمي وبإسم عائلة “الوودن بايكري” ، أُرحبُ بكم إعلاميين وزملاء ونقباء ونَقَابِيين وأَخُص بالذكر ، رئيس إتحاد نقابات الافران في لبنان السيد ناصر سرور ، ونقيب صناعة الخبز في لبنان السيد طوني سيف ، اللذينِ لن ننسى وَقفَتَهُمَا معنا ومَواقِفِهما المُشرِفةِ والداعمةِ لقطاع الافران.

نحنُ اليومَ مجتمعين لنوضحَ للرأي العام ما حصلَ والحقيقةُ تؤكد:

أولاً – وفقاً للمعاييرِ العالميةِ لا تنتهي صلاحية الطحين بثلاثةِ اشهرٍ إذا تَمَ تَخزِينه وفقًا للأصولِ ويبقى صالحاً لمدة سنة تقريبا،ً وهذه واقعة يؤكدها أهلُ العلمِ وأصحابِ الاختصاصِ ولا يمكن إنكارِها .

ثانياً- يٌعطى الطحينَ المدعومِ تاريخَ صلاحية ثلاثةَ أشهر منعًا لتخزينهِ والمتاجرةِ به بغضِ النظرِ عن مدة صلاحيتهِ التي قد تمتد لسنة .

ثالثاً – كل نتائج التحاليل المخبريةِ التي تسلمناها بواسطةِ القضاءِ مشكوراً ، وعددها سبعة ، أكدت أن العيناتَ كانت مطابقة للمواصفاتِ ،

وهذا يؤكد إن شركة” الوودن بايكري” لم تستعمل ، منذ تأسيسها أية مواد غير صالحةٍ .

رابعا – لدى “الوودن بايكري” مختبر يتمُّ بواسطتهِ فحصَ الطحينِ قبلَ استلامه وقبل استعماله للتأكد من جودتهِ.

خامساً – كان على البعض وبخاصة العاملونَ في مجالِ ” السوشيال ميديا ” عدم إستباق نتائج التحقيق وإصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج الفحوصات المِخبَرِيةِ .

سادساً – لقد عَمِلنَا على امتداد أكثر من خمس وخمسين سنة حتى جعلنا من” الوودن بايكري” علامةً تجاريةً مميزةً استطاعت استقطاب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية الأمر الذي جعلها تحقق انتشارا واسعاً على مساحة الوطن وفي بعض الدول العربية “.

هذا العمل و الجهد لم يمنعا بعض المغرضين الساعين وراء الشهرة على حساب الحقيقةِ من محاولة تشويه صورة ” الوودن بايكري” ، واليوم وبعد ظهور النتائج يجب عليهم ان يقدموا اعتذارا للرأي العام الذي ضللوه، ونحن لن نقبل أن نكون لقمةً سائغةً وسنكون بالمرصادِ لكل من يحاول تشويه سمعتنا وتاريخنا.

قطاع الافران هو أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني الحر وما زال رغم كل الازمات والصعوبات يناضل ليوفر الاف فرص العمل للعديد من العائلات اللبنانية ولجلب الاستثمارات ما يساعد بلدنا على تجاوز محنته الاقتصادية والاجتماعية “، مناشدا “جميع المسؤولينَ والمعنيينَ من وزراء ونواب ، العمل على تحديث القوانين حتى تكون معاصرة ومواكبة للعلم والتطور وتمنع إلحاق الظلم بأية مؤسسة واستباق نتائج التحقيقات وإطلاق الاحكامَ المُسبَقةِ.

نشكر حضوركم ونشكر كل زبائننا الاوفياء والأصدقاء وكل الفاعليات من مؤسسات ونواب ومسؤولين وكل الذينَ قدموا لنا الدعمَ المعنوي ووقفوا الى جانبنا نصرةً للحق ، ونؤكد لكم ، أن الوودن بايكري لن تتأثر بكل الضغوط التي تمارس بحقها وستبقى مستمرة مع باقي مؤسسات القطاع ليقدموا أجود وأطيب رغيف خبز لكل مواطن وبيت وعائلة على امتداد وطننا الحبيب لبنان والعالم العربي. و أقول لكم ان الحقيقة نور ساطع لا ينطفئ ، وبالأخر ما بصح إلا الصحيح “.

سيف

بدوره، قال سيف: بداية اريد ان اثني وأؤكد على ما ورد في بيان رئيس مجلس ادارة شركة ” وودن بايكري ” لأقول له انت صاحب حق ونحن معك الى جانبك والى جانب كل مؤسسة تتعرض للظلم والتشهير . وبالمناسبة ، اناشد كل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان يتوخوا الدقة والحقيقة قبل ان يطلقوا الاحكام جزافاً على اي مؤسسة خاصة مهما كان نوع نشاطها، فلولا القطاع الخاص لكان الاقتصاد الوطني قد انهار كلياً.

وتابع: نحن كقطاع افران حريصون كل الحرص على لقمة عيش المواطن وحريصون على ان تكون جيدة ومستوفاة كل شروط سلامة الغذاء، كما ان السطات الرقابية تقوم بواجبها على اكمل وجه وليس هناك اي تساهل ونحن مع هذا التوجه وننشده دائما. وفي هذا الصدد ان الافران لها مصلحة مشتركة ومتبادلة مع المستهلك، اذ لا استقرار في العمل من دون ثقة المستهلك، لذلك ليس هناك من مصلحة لاحد بأن يفرّط بهذه الثقة.

سرور

أما سرور فقال: لان الموقف فيه ظلم وعدم اظهار الحقيقة ، تعودنا ان نقف مع الحق والحقيقة ورفع الظلم عن المظلوم ايا كان ، فالمظلومون هم المنتصرون في النهاية ومنذ بداية الازمة كان لنا موقف واضح لجهة انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات وننتظر نتائج التحاليل المخبرية التي يبنى عليها ، لاننا لا نريد تدمير البلد ونعطي صورة غير صحيحة عن لبنان ومؤسساته.

وأضاف: سمعة البلد وسمعة مؤسسة عريقة يشهد لها قطاع الافران وكل لبنان ، كان بياننا واضح لا يمكن ظلم احد قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية لعينات الطحين التي ثبتت خلوها من اي شائبة ، لقد غدرنا مستعملو سوشيال ميديا وبدأوا حملة عشوائية طاولت مؤسسة عريقة ال “وودن بايكري ” ودأبنا على المطالبة بوضع حد لهذه الوسائل التي تناولت سمعة مؤسسة تعمل وفق الانظمة والقوانين “.

وطالب سرور بـ”ضرورة رفع الظلم عن مؤسسة وودن بايكري بعد ان تحقق جميع المعنيين ان عينات الطحين صالحة ولا يشوبها شائبة”، ودعا” كل من تناول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس الى الاعتذار فقط بل الى سحب كل ما تم نشره وسنلاحق كل من لا يلتزم بذلك”.