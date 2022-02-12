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نقابات العمال ترفض وقف تنفيذ قرار بيرم عن عمل الفلسطينيين

12 - فبراير - 2022
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين

اتحاد نقابات العمال والمستخدمين

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رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، ‏‏”قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 وقف ‏تنفيذ قرار وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم الصادر في ‏‏25/11/2022 رقم 96/1، معللا ذلك بتجاوزه حد السلطة من خلال ‏الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي ‏حصرها القانون باللبنانيين”، سائلاً: “كيف يحق لرئيس سابق للرابطة ‏المارونية أن يقدم طعنا بالقرار بحق لقمة عيش المحاصرين في ‏المخيمات ويعانون ما نعانيه من جوع وإفقار وبطالة؟ وكيف لمجلس ‏شورى الدولة أن يوقف قرارا لوزير العمل وليس مرسوما، إذ ما قام به ‏هو إلغاء قرارات سابقة لوزراء العمل وإعطاء الأفضلية للفلسطيني بعد ‏اللبناني بالعمل وليس في كل المهن؟‎”‎‏.‏
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وأكد “التضامن مع وزير العمل ومع اخوتنا الفلسطينيين في المخيمات ‏الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني الغاصب العام 1948، وهم ‏يقطنون معنا في لبنان أي منذ سبعة أجيال، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب ‏المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه ‏المحتلة‎”.‎
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ودعا “كل القوى الوطنية والنقابية الديموقراطية والهيئات الحقوقية ‏وجمعيات حقوق الإنسان وسواهم، إلى إعلاء الصوت، رفضا لقرار ‏شورى مجلس الدولة وتقديم طعن بالطعن وتبرير حيثياته الطائفية التي ‏يدنى لها الجبين”.‏

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