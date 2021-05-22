نقابات العمال: لتصعيد انتفاضة 17 تشرين

حيا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، “الشعب الفلسطيني المقاوم وكل فصائل المقاومة في فلسطين، على صمودها البطولي الرائع وانتصارها على أعتى جيوش العالم تسلحا وإجراما وفتكا بحق الإنسانية، وما تحقق من انتصار على العدو الصهيوني المجرم، حتما سيغير كل المعادلات في منطقة الشرق الأوسط بعد أن أسقط نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة، معادلة التطبيع والمطبعين من أنظمة الذل والعار والتخاذل العربي”. ودعا “قوى فصائل المقاومة الفلسطينية الى رص الصفوف وتوحيد العمل كخيار وحيد للحفاظ على هذا النصر التاريخي”.

واستنكر “الممارسات العنصرية بحق العمال السوريين والأجانب”. ودعا “القوى والأجهزة الأمنية والقضاء، الى ملاحقة المتورطين بالاعتداء على العمال والنازحين المسالمين السوريين”. واستغرب “تلهي السلطة السياسية بمناكفاتها التحاصصية بينما الشعب وسائر فئاته الشعبية وعماله يعانون الفقر والبطالة والجوع”.

ودعا “كل القوى الديموقراطية والشعبية والنقابية والعمالية، الى تصعيد انتفاضة 17 تشرين”.