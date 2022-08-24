نقابات المحروقات تناشد: لرفع نسبة الجعالة على أساس الدولار

عقد قد قبل ظهر اليوم اجتماع موسع لنقابات المحروقات في حضور أمين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر، أمين سر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم ، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج والموزعين، للبحث في ما آلت اليه اوضاع القطاع وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج.

واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا فيه “وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الاميركي بشكل منصف لكي يكون لدينا القدرة على الاستمرار”، واوضحوا ان “موضوع صدور جدول تركيب الاسعار اصبح يشكل مشكلة لنا بسبب التأخير في الصدور صباح كل يوم، مما يؤدي الى تأخير عملية تسليم المحروقات الى المحطات وبالتالي الى حصول مشاكل مع الزبائن”.

كما طالبوا بـ”ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي. كل ذلك وغيره من مشاكل يومية نتعرض لها يتحملها اصحاب المحطات يوميا. والطلب الى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سوف نكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين”.

وتمنوا على شركات المحروقات “تسليم المحطات حاجاتها من المشتقات النفطية وعدم التأخير في التسليم”.