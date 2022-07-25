نقابات موظفي بيروت لسلام: اطّلع على مدى الذل الذي يعانيه المواطن

دعا اتحاد نقابات موظفي بيروت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى “النزول من برجه العاجي والاطلاع عن كثب على مدى الذل الذي يعانيه المواطن المسكين للحصول على ربطة خبز بدلا من عقد المؤتمرات الصحافية واطلاق الاتهامات شمالا ويمينا حول موضوع الرغيف واحتكاره وتهريبه واتهامه المطاحن والافران بإخفاء الرغيف”.

وطالب الاتحاد الوزير بـ “إحالة المخالفين الى القضاء بدلا من اطلاق الاتهامات حيث نتمنى ان نرى مخالفا داخل قضبان السجن وتكثيف كميات الطحين على الافران كي يصبح الرغيف بمتناول المواطنين”.

وفي المناسبة قال رئيس الاتحاد شفيق صقر “كثرة الكلام من وزير الاقتصاد لا تطعم خبزا بل نريد منه افعالا مقابل أقواله التي حفظناها كي يتمكن المواطن من تأمين لقمة عيشه وان “طلته البهية” التي يتحفنا بها في كل فترة لا تطعم خبزا ولا تطعم طفلا ولا جائعا ولا تمنع المواطن من الوقوف مذلولا امام الافران للحصول على ربطة خبز والا فإنني اتهمه بأنه يعمل على الغاء الدعم عن الرغيف بهذه الطريقة التي استعملت في المحروقات والادوية وغيرها، كما ان الوزير تطرق اكثر من مرة الى وجود كمية كبيرة من القمح المستورد لم تظهر لا في المطاحن ولا في الافران”.

وختم صقر “ليقرن الوزير القول بالفعل كي يتمكن المواطن من الحصول على ربطة الخبز والا فالصمت يبقى افضل اذا كنت غير قادر على القضاء على ما يعتري الرغيف من فساد وتهريب واحتكار”.