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نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات: التحرك مستمر

21 - مارس - 2022
نقابة أصحاب الصهاريج

نقابة أصحاب الصهاريج

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صدر عن نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان البيان التالي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بياناً صادراً عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمناً أسباباً لا علاقة لمطلب النقابة واصحاب الصهاريج بها.

فإن النقابة تعلن وبوضوح انها غير معنية بهذا البيان المبهم والذي لا يستند الى قرار رسمي واضح وموقّع من الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022.

لذلك تؤكد النقابة على جميع اصحاب الصهاريج ومتعّهدي نقل المحروقات بأن تحرك يوم غد الثلاثاء 22/3/2022 قائم ومستمر اعتباراً من الفجر امام وزارة الطاقة والمياه – كورنيش النهر، على ان يكون مؤتمر صحفي الساعة 9:30 صباحاً في مكان الاعتصام لاعلان الخطوات المقبلة.

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