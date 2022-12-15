نقابة أصحاب المستشفيات أستنكرت.. الإعتداء على طبيب

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، انها تبلغت أنه بتاريخ ١٥ كانون الاول الجاري، الساعة الواحدة ظهراً، دخل قسم الطوارئ في مستشفى الإسلامي الخيري طرابلس الطفل ع. ح.ص مصاباً بجرح سطحي (١،٥ سنتم في الجبين)، يرافقه المدعو ع.ص و4 أشخاص، وبعد تشخيص وضعه وتعقيم الجرح وتضميده، طُلب منهم الانتظار ريثما يشغر سرير للقيام بتقطيب الجرح، نظراً لوجود حالتين طارئتبن بحالة حرجة، الى جانب تسمّم طفل وقصور تنفّسي لطفل آخر.

وبعد وقت لا يتعدى الـ10 دقائق، وشغور سرير فحص، تم استدعاءهم لإجراء التقطيب، الا أنه بدأ المدعو ع. ص بتوجيه الملامة والإنتقاد مع الإساءة الى المستشفى متلاسناً مع مديرة التمريض المتواجدة في القسم، فتدّخل الطبيب المقيم طالباً منه الهدوء سيما وأنه بادر الى تحضير المريض، فقام مرافقو المريض بضرب الطبيب على ساقه، عندها وتحت تأثير الخوف، بادر الطبيب الى تقطيب الجرح وتضميده، فيما توّجه اليه المدعو ع. ص طالباً منه الخروج للتحدث معه، الا أن توّجه إليه بالضرب والشتم والتهديد له وللمستشفى معاً”.

واستنكرت بشدّة “هذا الإعتداء وغيره من الحوادث والأعمال البربرية التي تطال الصروح الاستشفائية ملحقة الضرر بالطواقم الطبية والتمريضية والادارية فيها”، مطالبةً بـ”إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الفورية لوضع حد لها وضمان عدم تكرارها”.