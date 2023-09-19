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نقابة أصحاب المستشفيات: "خطر كبير" يُهدّد حياة مرضى غسل الكلى

منذ 3 دقائق
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، إلى “أن كبرى الشركات التي تبيع مستلزمات غسل الكلي، تعمد إلى الطلب من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم وهو شرط تعجيزي لا يمكن القبول به، لأن المستشفيات لا تستوفي مستحقاتها إلا بعد أشهر”.

وأضافت: “كان قد تم اتفاق برعاية معالي وزير الصحة بعد اعتماد آلية جديدة للتسعير رفعت أسعار هذه المستلزمات أكثر من أربعة أضعاف مما كانت عليه، ينص بأن تعطي الشركات للمستشفيات مهلة شهرين على الأقل لتسديد ثمن المستلزمات شرط أن تكون الجهات الضامنة قد سددت للمستشفيات مستحقاتها بما يخلق توازنًا في التدفق النقدي يسمح للمستشفيات الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى”.

وختم البيان: “إن هذا التصرف من قبل هذه الشركة مرفوض تمامًا وهي تتحمل مباشرة نتائج عدم تمكن المستشفيات من الاستحصال على المستلزمات الطبية والتي لا بديل لها عند أي شركة أخرى كون معداتها تعمل على نظام خاص closed system وتطلب من جميع المعنيين التدخل فورًا كي تسلم الشركة المعنية إلى المستشفيات احتياجاتها كي لا ينتج عن عدم التسليم خطر كبير على حياة المريض”.

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