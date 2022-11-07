نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: المطاعم تتّبع السلسلة الكاملة لسلامة الغذاء

نفّذت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بالشراكة والتعاون مع شركة GWR Consulting العالمية، ورشة عمل عبر منصة Zoom شارك فيها أصحاب المطاعم والمديرون المسؤولون عن سلامة الغذاء عن موضوع التوعية على الاجراءات الاضافية التي يجب أن تتبعها المؤسسات المطعمية للوقاية من الكوليرا، وحماية الموظفين والرواد على حد سواء.

وأكدت النقابة في بيان، حرصها “على تطمين الجميع أن المطاعم تتّبع السلسلة الكاملة لسلامة الغذاء من المصدر الى الشركة، أي من استلام المنتجات إلى التخزين ثم التحضير والطهي حتى التقديم، وفقًا للأنظمة العالمية لسلامة الغذاء و التي هي أنظمة وقائية للسيطرة على المخاطر التي تهدد صحة وسلامة المستهلك”.

وشدّدت على أنها “تعتمد على تكرير المياه عبر الماكينات الخاصة للتكرير والتعقيم لغسيل الخضر والفاكهة، كما أنها تستخدم مواد خاصة للتعقيم عند الغسيل اليدوي”، مشيرةً الى أنّ “مكعبات الثلج المستعملة للمشروبات هي آمنة لأنها معمولة من المياه المعقمة والمكررة. وحتى هذه الماكينات يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل متكرر قبل استعمالها”.

هذا ودعت النقابة” جميع المواطنين أن يكونوا على ثقة بالمؤسسات المنتسبة إلى النقابة، لأنها حريصة على تقديم الجودة والخدمة والنوعية التي عرفوها ولن تتأثر بأي عامل يزعزع ثقتهم بالقطاع المطعمي”.