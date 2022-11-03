نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفي صلتها بأي تحرّك يوم غد

نفت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان صلتها بأي تحرك أمام المديرية العامة للنفط.

وأوضحت أنها على تواصل دائم مع الوزارات والادارات المعنية من أجل تحسين واقع اصحاب المحطات.

وصدر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، ما يلي:

“عطفا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دعوة أصحاب المحطات للتجمع أمام المديرية العامة للنفط يوم غدٍ الجمعة، فاننا كنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان لا نتبنى هذه الدعوة وليس لنا أي صلة بهذا التحرك لا من قريب ولا من بعيد لا كنقابة ولا كأصحاب محطات، ويهمنا ايضا التوضيح اننا كنقابة على تواصل دائم مع الوزارات والادارات المعنية من أجل تحسين واقع اصحاب المحطات.

ونحن كنقابة لم ولن نقصر يوماً في واجباتنا لحماية المحطات وتحسين جعالتهم وغيرها، وبالنسبة الى المجموعة التي تدّعي انها تجمع اصحاب المحطات، وهي لا تمت للنقابة بصلة فيهمنا هنا ان نذكر أن المطالب التي يتكلمون عنها، نحن كنقابة اول من طالب بها وقد قطعنا شوطا كبيراً في المفاوضات، وستصبح حيز التنفيذ قريباً كسابقاتها من المطالب التي حققتها النقابة، فكفى مزايدات من دون طائلة”.