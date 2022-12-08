نقابة أصحاب معارض السيارات: لتعديل الشطور الجمركية

نظم اتحاد نقابات عمال لبنان بالتعاون مع نقابة أصحاب معارض السيارات وقفة احتجاجية، أمام تمثال المغترب في محلة الصيفي – مدخل مرفأ بيروت، للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية ورفع الحد الأدنى الى مائتين مليون ليرة. واعتماد أسعار السيارات على كتب 2022 بدلاً من كتب 2019 والغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا.ً

وعمد المعتصمون الى قطع الطريق في الاتجاهين لساعة تقريباً وفتحت بعد تدخل الجيش وتفهم المحتجون الذين وجهوا التحية لعناصر الجيش، ولم يسجل أي تدافع أو اشكال بين المحتجين والجيش.

وبعدها، توجّه المعتصمون وفي مقدمهم النقيب مارون الخولي ونقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس في مسيرة راجلة الى امام مجلس النواب في وسط البلد.

ودخل الخولي وفرنسيس الى مجلس النواب وإلتقوا الامين العام لمجلس النواب عدنان الضاهر. وشرح الخولي المطالب وتم الاتفاق على ان يتم ارسال كتاب الى الرئيس نبيه بري ليتدخل في انصافهم ودعم مطالبهم والوقوف الى جانبهم، ومطالبة وزير المالية بالعودة عن المرسوم وتجزئته ليصار الى تعديل المرسوم الخاص بالرسوم الجمركية للسيارات.