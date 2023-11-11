نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات توضح دور "إفادة تعليم السوق"

شكرت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في بيان، لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي “تسريعه استئناف امتحانات السوق الذي أثر توقفه سلبا على السلامة المرورية عموما ومعيشة العاملين في مهنة تعليم السوق خصوصا”.

وأوضحت للراغبين في حجز مواعيد امتحان السوق الخصوصية التي اعلن عنها بيان الإدارة بوجوب تقديم مستندات من ضمنها “افادة تعليم السوق” التي تشرح ما لدى المرشح لامتحان السوق من كفايات تعليم وتدريب، سواء كان للذين حصلوا على تدريب من مدرسة السوق او الذين تعلموا السوق بطريقة أخرى.

وبموجب هذه الإفادة يمكن للمتدرب التقدم للامتحان بشكل مستقل او عبر مدرسة السوق لكن ليس بدون الحصول على “افادة تعليم السوق” من مدرسة السوق. وسوف تتابع النقابة موضوع المرشحين الذين لم تستكمل امتحاناتهم منذ اكثر من سنة من أجل الوصول الى حلول عادلة ترضي الجميع.