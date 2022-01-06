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نقابة أصحاب مكاتب عاملات المنازل: لتحقيق عادل بالاعتداء في جورة البلوط

منذ ساعة واحدة
نقابة أصحاب مكاتب عاملات المنازل

نقابة أصحاب مكاتب عاملات المنازل

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بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو الاعتداء على إحدى العاملات المنزلية في جورة البلوط، طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل جميع المعنيين “التحقيق العادل والصارم، ومعرفة ما حصل، وإنزال أشد العقوبات بالمعتدي أو المعتدين”.

واستنكرت في بيان، الاعتداء على إحدى العاملات المنزلية في جورة البلوط، واعتبرت أنه “يتعارض جملة وتفصيلا مع القيم الأخلاقية، ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.

ونوهت بـ”التدخل السريع لوزير العمل مصطفى بيرم فور إنتشار الفيديو، الذي بدوره أعطى التوجيهات اللازمة عبر تكليف دائرة التفتيش في الوزارة للقيام بالتحقيقات وأخذ القرارات الصارمة بحق المعتدين”.

وأكدت “العمل مع الجهات المعنية، للحفاظ على حقوق العاملات في الخدمة المنزلية”، وشددت على أنها “ستكون في المرصاد لأي اعتداء أو سوء معاملة في حقهن، ودعت أصحاب المكاتب الى “وجوب متابعة أوضاع العاملات وحقوقهن، وإبلاغ النقابة والسلطات الأمنية ووزارة العمل والمراجع القضائية المختصة، عن أي مخالفة او انتهاك فاضح بحق أي من العاملات في الخدمة المنزلية”.

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