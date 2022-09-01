نقابة الأطباء تتخذ صفة الإدعاء الشخصي في ملفّ اختلاس أموال الأطباء

اتخذت نقابة أطباء لبنان، بواسطة وكيلها المحامي ميشال ريشا، ‏صفة الادعاء الشخصي بموضوع اختلاس أموال الأطباء، وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او محرضا او شريكًا، وطالبت النقابة باسترداد اموال الاطباء المختلسة.

وكان قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا، قد اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق امين صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز محمود ظاهر‏ والسيد وائل إلياس الخوري.

من جهته، أكد نقيب الأطباء يوسف بخاش، على استمراره بمتابعة الملف حتى النهاية واعرب عن ثقته بالقضاء الذي سينصر الاطباء اصحاب الحق.