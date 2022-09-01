الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة الأطباء تتخذ صفة الإدعاء الشخصي في ملفّ اختلاس أموال الأطباء

منذ 13 دقيقة
الأطباء

الأطباء

A A A
طباعة المقال

اتخذت نقابة أطباء لبنان، بواسطة وكيلها المحامي ميشال ريشا، ‏صفة الادعاء الشخصي بموضوع اختلاس أموال الأطباء، وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او محرضا او شريكًا، وطالبت النقابة باسترداد اموال الاطباء المختلسة.

وكان قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا، قد اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق امين صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز محمود ظاهر‏ والسيد وائل إلياس الخوري.

من جهته، أكد نقيب الأطباء يوسف بخاش، على استمراره بمتابعة الملف حتى النهاية واعرب عن ثقته بالقضاء الذي سينصر الاطباء اصحاب الحق.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار و الليرة اللبنانية
    إلى العاملين في القطاع العام... يمكنكم قبض رواتبكم في هذا التاريخ
    فادي أبو شقرا
    أبو شقرا لصوت بيروت انترناشونال: لهذا السبب صدر جدول الاسعار مرتين اليوم
    المدارس
    دعوات لإعلان حالة طوارئ تعليمية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!