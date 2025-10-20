نقابة الأطباء تدين اعتداءات على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية وتطالب بالقصاص

صدر عن نقابة الاطباء في بيروت ، بيان لفتت فيه الى انه “مرة جديدة يكون فيها الجسم الطبي عرضة للاعتداء والاساءة على الرغم من انه يؤدي رسالة انسانية سامية.

فقد تعرضت طبيبة وممرضة الى اعتداء مستنكر ومدان في مستشفى سير الضنية الحكومي، وازاء تكرار هذه المشاهد التي لا تمت الى الاخلاق بصلة، لا يمكن للنقابة ان تبقى مكتوفة الايدي… لذا فانها تدعو الاجهزة الامنية والقضائية الى تطبيق القانون وتوقيف الفاعلين والاقتصاص منهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر، بما يؤدي الى الحؤول دون تكرار هذه الافعال المشينة”.

وختم البيان : “فلا يجوز للطبيب ان يلجأ الى امنه الذاتي لحماية نفسه ممن هم دخلاء على المجتمع الذي يحترمه ويقدر دوره وتفانيه.”