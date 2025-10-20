الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة الأطباء تدين اعتداءات على الطاقم الطبي في مستشفى سير الضنية وتطالب بالقصاص

منذ ساعتين
نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

A A A
طباعة المقال

صدر عن نقابة الاطباء في بيروت ، بيان لفتت فيه الى انه “مرة جديدة يكون فيها الجسم الطبي عرضة للاعتداء والاساءة على الرغم من انه يؤدي رسالة انسانية سامية.

فقد تعرضت طبيبة وممرضة الى اعتداء مستنكر ومدان في مستشفى سير الضنية الحكومي، وازاء تكرار هذه المشاهد التي لا تمت الى الاخلاق بصلة، لا يمكن للنقابة ان تبقى مكتوفة الايدي… لذا فانها تدعو الاجهزة الامنية والقضائية الى تطبيق القانون وتوقيف الفاعلين والاقتصاص منهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر، بما يؤدي الى الحؤول دون تكرار هذه الافعال المشينة”.

وختم البيان : “فلا يجوز للطبيب ان يلجأ الى امنه الذاتي لحماية نفسه ممن هم دخلاء على المجتمع الذي يحترمه ويقدر دوره وتفانيه.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
الوزيرة ريما كرامي تفاجئ المواطنين باتصال مباشر: هدفنا الطمأنينة والمتابعة لا مجرّد الردّ
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تنظيف مهرب قناة منسوب الـ600 أسفل بركة أنان لضمان حسن سير منشآت الري
عناصر من الجيش اللبناني
الجيش ينفّذ تمارين في مرفأ بيروت وجرد العاقورة

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟