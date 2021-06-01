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نقابة الأطباء: حالة الطفلة صوفي مشلب سببها خطأ طبي

1 - يونيو - 2021
نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

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كشفت معلومات صحفية عن أن “مجلس نقابة الاطباء أصدر بإجماع 9 من الأعضاء، الذين حضروا جلسة عقدها الاسبوع الفائت، تقريراً مهنياً اقر فيه ان حالة الطفلة صوفي مشلب سببها خطأ طبي نتيجة تعرضها لجرعة زائدة 4 اضعاف من البنج تسببت بنقص في تروية نسيجية في الدماغ وأدت الى تلفه نتيجة انخفاض كبير في الضغط خلال العملية وبعدها في مرحلة الإنعاش مترافق مع مخالفة معايير السلامة من قبل الاطباء والمستشفى بغياب مراقبة الضغط في العمليات الجراحية التي اجريت للطفلة”.

وصدر سابقاً قرار ظني من قاضي التحقيق في جبل لبنان بحق كل من نقيب الاطباء السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان بجرم تزوير تقرير النقابة في القضية عينها حسب المادة 466 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى سنتين سجن.

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