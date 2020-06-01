نقابة الأطباء رفعت الى مجلس النواب اقتراح قانون يعاقب المعتدي على الطبيب أثناء عمله

أعلنت نقابة أطباء لبنان أن الدائرة القانونية في النقابة أعدت اقتراح قانون يرمي الى حماية الاطباء ومعاونيهم، من “الأفعال التي تتعارض والتضحيات التي يقدمونها، خصوصا في هذه الظروف الصحية العصيبة، بعد تكرار ظاهرة الاعتداءات على الاطباء أثناء قيامهم بواجبهم المهني في مختلف المناطق اللبنانية، وصلت حد الضرب والعنف”.

ومن أبرز بنود الاقتراح:

“أولا- من ضرب طبيبا أو عامله بالعنف والشدة في أي وقت كان عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

ثانيا – أذا وقع الفعل على أحد معاوني الطبيب في أثناء ممارسة الطبيب عمله أو في معرض ممارسته إياه أو بسببه عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

ثالثا- تشـدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 من قانون العقوبات إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو إذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جرح أو مرض.

وترفع العقوبة أيضا على النحو المبين في المادة 257 من قانون العقوبات إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصّـت عليها هذه المادة في فقرتيها الأولى والثانية”.

وأوضحت النقابة أن نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف رفع اقتراح القانون الى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، “ليأخذ طريقه التشريعي في المجلس النيابي”.