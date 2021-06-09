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نقابة الأطباء في بيروت: وعد بدفع المستحقات

منذ 17 دقيقة
نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

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أعلن المكتب الإعلامي في نقابة الأطباء في بيروت في بيان أن “نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات ونقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح زاروا اليوم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور جورج معراوي، للمطالبة بدفع مستحقات الأطباء ودعمهم في محاربة الهجرة، ووافق على دفع كل الاعتمادات التي وصلت إليه 50,000,000,000 للأطباء عن عام 2020 و 44,000,000,000 عن عام 2021، لكن المشكلة الأساسية هي في المعاملات التي تصله من بعض الجهات الضامنة‏ كوزارة الصحة والضمان وتعاونية الموظفين، والجيش وغيرها، والتي تشوبها عند التدقيق بها أخطاء إدارية، أو تنقصها التواقيع اللازمة، مما يضطره إلى إرجاعها إلى الجهة المعنية لتصحيح الخطأ ‏وإرسالها بشكل صحيح للموافقة عليها”.

وأفاد البيان أن “الوزير وزني أكد مجددا ان لا هيركات على أموال صناديق التقاعد لأنها تخص آلاف الأعضاء المنتمين إلى النقابة”.

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