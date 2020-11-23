استمع لاذاعتنا

نقابة الأطباء نعت طبيبين توفيا جراء اصابتهما بكورونا​ خلال قيامهما بواجبهما المهني

منذ 48 دقيقة
نقابة الأطباء

نقابة الأطباء

A A A
طباعة المقال

نعت نقابة اطباء لبنان في ​بيروت​ الطبيبين خليل سيف ​الدين​ وظافر ميتا من ​البقاع​ اللذين توفيا جراء اصابتهما بفيروس كورونا​ خلال قيامهما بواجبهما المهني.

وحثت النقابة العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بهذا الوباء، وكررت طلبها الى ​المستشفيات​ ان تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيين كل الاجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لكي لا تزيد اعداد المصابين منهم.

وطالبت ​نقابة الاطباء​ ​الدولة​ والسلطات الرسمية المعنية بأن تخصص جزءا من محاضر الضبط التي تسطرها في حق المخالفين الذين لا يتقيدون بالاجراءات المفروضة في المدن والشوارع، والتي تذهب الى ​البلديات​ وصناديق ​القضاة​ وغيرها، للطواقم الطبية والتمريضية التي تعالج المرضى ويصاب عدد منها او يموت، وذلك لتحفيز هذا القطاع على العمل والاستمرارية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب عاصم عراجي
    عراجي: رفع دعم الدواء مصيبة والحل بترشيده وبدعم صناعة الأدوية الوطنية
    بلدة بشري
    فيديو: توتر وتجمع للأهالي في بشري بعد مقتل أحد أبنائها
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي:تسجيل “31” حالة حرجة و “3” وفيات بـ”كورونا”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح ضد كورونا
    أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
    جندي يحمل قنبلة بيده
    كيف تحمي نفسك من القنبلة اليدوية؟ إليك إجابة العلم
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري يكتب في “عرب نيوز”: الرابع من تموز اللبناني