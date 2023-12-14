نقابة الأفران تابعت قضايا القطاع والعمّال

عقد اجتماع في مكتب نقابة الأفران والمخابز في بيروت وجبل لبنان ضم كلا من رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري ورئيس نقابة الأفران والمخابز في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور ورئيس نقابة أصحاب الأفران في البقاع عباس حيدر. وتم البحث والتداول في الأوضاع الراهنة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع عمال المهنة وتنظيم قطاع المخابز والافران وتطبيق قانون العمل اللبناني على العمال وتنظيم وتسوية أوضاع العمال السوريين الذين يعملون في المهنة حسب ما تدعو الحاجة، وفق بيان النقابة.

وأكد البيان “التعاون بين نقابات العمال وأصحاب المخابز والافران لتنظيم القطاع لمصلحة الطرفين وإنشاء “داتا” بأسماء جميع العمال اللبنانيين والأجانب وخاصة العمال السوريين وحل أي نزاع أو خلاف بين العمال وأصحاب العمل”، مشدداً على “تطبيق قانون العمل اللبناني على العمال وحماية حقوقهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع الذي انعقد في وزارة الاقتصاد بالنسبة لأجور العمال”.

وطلب المجتمعون في بيانهم من المدير العام للأمن العام بالانابة العميد الياس البيسري “تسوية أوضاع العمال السوريين العاملين في المخابز والافران حسب ما تدعو الحاجة لخبرتهم ومهارتهم وتطبيق قانون العمل عليهم وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحصولهم على إجازات عمل”.