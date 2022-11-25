نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان تطالب بتسعيرة جديدة لربطة الخبز

طالب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، بـ”إصدار تسعيرة كما تم الاتفاق لأن الوزارة ملزمة بمنصة تسعير ربطة الخبز كما الافران، ومضى اكثر من خمسة عشر يوما ولم تصدر تسعيرة من الوزارة بعدما تخطى الدولار سقف الـ40 الف ليرة مرات عدة”.

وطالب “العميد محمد الشيخ بدراسة ملفات الافران التي قدمت من قبل النقابة الى وزير الاقتصاد وللعميد الشيخ شخصيا، لإعطاء كل ذي حق حقه من دون زيادة لأي فرن أو نقصان، لكي لا يقفل أي فرن ولو يوما واحدا، لأننا بدأنا نشهد فوضى توزيع الطحين في بعض المناطق وشهدنا أمن الدولة تضبط طحينا مدعوما لاحد التجار في منطقة القاع للتهريب”.

كذلك وجه سرور رسالة الى بعض المطاحن دون أن يسميها، مطالبا إيّاها “بتحسين جودة الطحين”، ودعا وزارة الاقتصاد الى “مراقبة نوعية الطحين التي تنتجها المطاحن وتسلمها للافران لأن بعضها غير مطابق للمواصفات التي تنتج رغيف خبز بمواصفات جيدة”.