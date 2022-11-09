نقابة الدواجن تطالب بوقف استيراد الدجاج من بعض البلدان

أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن مشاركتها في جلسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، “والتي خصصت لتتبع استخدام مادة الكولستين في الإنتاج الحيواني في لبنان ومن ضمنه الدواجن”، مؤكدةً “ما أعلنته وزارة الزراعة أن قطاع الدواجن في لبنان لا يستخدم نهائيا مادة الكولستين خاصة انه صدر قرار عن وزارة الزراعة يمنع استيراده”.

وأكّدت النقابة استعداد المزارعين “دفع تكاليف الفحوصات اللازمة في قطاع الدواجن للتأكد من عدم إستخدام هذه المادة”، مشيرةً الى “أن النقاشات أثبتت أن الكولستين مسموح استخدامه في بلدان منشأ الدجاج المستورد”، لافتةً الى “ان العديد من الدول المتقدمة تمتنع لهذا السبب عن إستيراد الدجاج من البرازيل”.

وطالبت النقابة “على هذا الأساس، بحظر استيراد الدجاج من البلدان التي لا تزال تسمح باستخدام الكولستين لاسيما البرازيل”.