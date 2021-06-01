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نقابة الدواجن: لدفع مبالغ الدعم المستحقة

1 - يونيو - 2021
قطاع الدواجن

قطاع الدواجن

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أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً طالب فيه “بصرف مبالغ الدعم المستحقة لقطاع الدواجن عن شحنات الحبوب التي تم استيرادها في الفترة التي سبقت 7 ايار الماضي”.

وأكد أن “هذا المطلب هو حق للمنتجين والمزارعين في القطاع، إذ أن هذه الحبوب قد استهلكتها الدواجن وبيعت في الأسواق، مما سيرتب خسائر في حال عدم سداد مبالغ المترتبة للدعم”.

أما بالنسبة لموضوع الدعم بعد 7 أيار، فقد شدد على “ضرورة وضع آلية دعم عادلة بحيث يتم التعاطي مع مختلف القطاعات الأساسية بشكل متساوٍ، وأن لا يتم توفير دعم لقطاع وإهمال آخر”، مشيراً الى “أن قطاع الدواجن من القطاعات الأساسية في لبنان والمفترض توفير الدعم له بالمعدلات التي تضعها الدولة ووفق سياسات الترشيد التي ستعتمدها خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لتوفير الدجاج للمستهلك وللمطاعم بأسعار مقبولة في ظل عدم القدرة على شراء اللحوم وارتفاع أسعار الأسماك”.

ورأى بطرس على” أن هذا القطاع الوحيد في لبنان الذي يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لأحد المواد الغذائية الأساسية، قد نجح خلال الأزمة في مهمة توفير البروتيين للبنانيين بكلفة قليلة من الدعم، لذلك المفروض تشجيع هذه التجربة الناجحة والاستمرار بتوفير الدعم له، وتعميمها على القطاعات الأخرى”.

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