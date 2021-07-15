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نقابة الدواجن: منتجاتنا تُباع أقل بكثير من كلفتها الحقيقية

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 5:15 مساءً
دواجن

دواجن

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أطلقت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس نداءً وجهته للمسؤولين، طالبتهم فيه بالتحرك سريعاً لإنقاذ قطاع الدواجن “الذي يتكبد خسائر هائلة لا طاقة له على تحملها وستتسبب بإنهاك المنتجنين لا سيما صغار المزارعين”.

وكشف بطرس أن منتجات القطاع تباع بأقل بكثير من كلفتها الحقيقية، مشيراً الى كلفة انتاج البيضة الواحدة تبلغ 1500 ليرة، في حين تباع في المزرعة بـ1000 ليرة، كذلك الأمر بالنسة لانتاج الفروج، حيث تبلغ كلفة الكيلوغرام 24 ألف ليرة، فيما يباع الكيلوغرام للفروج حي من المزرعة بـ13 الف ليرة.

وأوضحت النقابة ان سبب إنخفاض سعر منتجات الدواجن، ناتج عن وجود كميات كبيرة من الدجاج في المزارع والذي أدى الى حصول عرض كبير يفوق حاجة السوق اللبنانية، وطالبت الوزارات المعنية بالسماح للقطاع بتصدير جزء من انتاجه الى الخارج بما يساهم في توازن الأسعار وإدخال عملات صعبة الى لبنان والحفاظ على هذا القطاع الحيوي الوحيد القادر على تأمين إحتياجات لبنان من البروتين.

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