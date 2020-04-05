نقابة السوبر ماركت تناشد وزير الداخلية استثناء موظفيها من قرار تحديد سير الآليات

ناشدت نقابة أصحاب السوبر ماركت في لبنان وزير الداخلية البلديات العميد محمد فهمي باستثناء العاملين في قطاع السوبر ماركت من قراره بتحديد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية،

“خصوصاً ان ما تشهده مؤسساتنا من اقبال من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الاسبوع يتطلب حضور كل الموظفين والعمال وان يكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية كل طلبات الناس وحاجاتهم”.

وإذ أثنت النقابة على كل التدابير التي اتخذتها الحكومة ووزارة الداخلية للحد من تفشي وباء كورونا، أكدت في الوقت نفسه على ضرورة بقاء قطاع السوبرماركت مستنفراً بكل امكانياته وفي مقدمتها الموظفين والعمال لتوفير كل احتياجات الناس الاستهلاكية الاساسية.

وتوجهت النقابة بالشكر والتحية لحميع العاملين في قطاع السوبرماركت خصوصاً المتواجدين في احتكاك مباشر مع الزبائن داخل السوبرماركت، الذين يضحون ويعرضون أنفسهم لمخاطر الوباء في سبيل خدمة أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي.